Un Posto al Sole Anticipazioni dall'11 al 15 ottobre 2021: Silvia a un bivio! Partire con Michele o restare con Giancarlo? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dall'11 al 15 ottobre 2021. Leggi su comingsoon (Di lunedì 11 ottobre 2021) Vediamo lee le Trame di Unalper le Puntate della Soap, in onda'11 al 15

Advertising

rappys1 : @censore_ Si taccia di fascisti FDI, nel contempo, alla luce del sole s'impone ai cittadini la perdita del posto di… - ____cristina__ : RT @dayanisupremacy: Cmq il GF e Corona stanno usando Soleil per esaltare Sophie. Il loro intento è di danneggiare Sole e fare in modo che… - _Going_Up_ : Buon 25esimo a #Unpostoalsole gli “auguri” su @TaxiDriversRoma - mariyag52489109 : RT @cristinalfc: “PER UN’ORA D’AMORE NON SO COSA FAREIII PER POTERTI SFIORARE NON SO COSA DAREIII CHIUDO GLI OCCHI, SENZA TE LE SERATE NON… - sandy_sandor : RT @dayanisupremacy: Cmq il GF e Corona stanno usando Soleil per esaltare Sophie. Il loro intento è di danneggiare Sole e fare in modo che… -