Un club accelera per Vlahovic | italiane avvisate!

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Dusansarà sicuramente uno dei protagonisti della prossima campagna di mercato. L’attaccante serbo classe 2000, oltre a Juventus, Milan e Inter, ha molte pretendenti all’estero, per cui sarà difficile evitare l’addio alla Serie A del gioiello serbo. Liverpool KloppCome riportato da Tuttosport, oltre a Chelsea e Manchester City c’è anche l’interesse concreto del Liverpool, con Klopp che è un grande estimatore del bomber viola. In questo caso, le bigavrebbero poche chances di replicare all’eventuale assalto dei ‘Reds’ visto che la Fiorentina chiede almeno 60 milioni di euro per. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

