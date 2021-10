Tragedia sul Ponte di via Stalingrado a Bologna: inscena la laurea, invita i suoi, ma non è una festa, è un addio (Di lunedì 11 ottobre 2021) La notizia più grande è quella che non c’è, sommersa dal mare di fango di una cronaca da reality, confinata negli anfratti dei fatterelli locali. Se solo potessimo, noi che scriviamo, fermarci a raccontare meglio. Per entrare nei drammi nascosti di chi non fa storia. Per capire e poi coinvolgere. Perchè è tutta vera la vicenda di L. N., ventinove anni, uno dei tanti fuoricorso saliti nella Bologna studentesca e dispersiva per iscriversi a qualche facoltà. Economia e Commercio, in questo caso. Ventinove anni, ma alla fine ce l’aveva fatta, la laurea era lì, pronta da cogliere e lui aveva invitato dall’Abruzzo i familiari, la fidanzata: avete visto, sono arrivato, valgo qualcosa anche io. Anni di storie, bugie sopra bugie, di esami dati pochissimi, di tempo sprecato troppo e sempre quel rimorso, quel senso di vergogna che stava lì, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) La notizia più grande è quella che non c’è, sommersa dal mare di fango di una cronaca da reality, confinata negli anfratti dei fatterelli locali. Se solo potessimo, noi che scriviamo, fermarci a raccontare meglio. Per entrare nei drammi nascosti di chi non fa storia. Per capire e poi coinvolgere. Perchè è tutta vera la vicenda di L. N., ventinove anni, uno dei tanti fuoricorso saliti nellastudentesca e dispersiva per iscriversi a qualche facoltà. Economia e Commercio, in questo caso. Ventinove anni, ma alla fine ce l’aveva fatta, laera lì, pronta da cogliere e lui avevato dall’Abruzzo i familiari, la fidanzata: avete visto, sono arrivato, valgo qualcosa anche io. Anni di storie, bugie sopra bugie, di esami dati pochissimi, di tempo sprecato troppo e sempre quel rimorso, quel senso di vergogna che stava lì, ...

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia sul Dora morta cadendo dal quarto piano, il fidanzato indagato per istigazione al suicidio ... la lite sarebbe stata raccontata nel corso di un lungo interrogatorio, durato 5 ore, fatto dai carabinieri per ricostruire la tragedia. L'uomo per ora non è indagato ma sul caso resta un velo di ...

Incidente a Pisa, muore in strada in bicicletta: investita da un'auto Pisa, 11 ottobre 2021 - Tragedia a Pisa: una donna è morta investita da un'auto. La donna era in bicicletta quando appunto ... Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la ...

Un’altra tragedia sulle montagne cuneesi: trovato morto l’alpinista disperso dopo la scalata del Monviso La Stampa Caso Eitan, finite le udienze a Tel Aviv, sentenza entro 2 settimane (La Provincia Pavese) La notizia riportata su altre testate Caso Eitan, quando arriverà il verdetto sul futuro del bimbo Il tribunale di Tel Aviv deciderà tra due settimane se il piccolo Eitan, il ...

Muore nella vasca termale del centro benessere E’ morta annegata nella vasca termale del centro benessere. La tragedia si è consumata al centro di yoga e meditazione Mandali di Quarna Sopra, sul lago d’Orta. La vittima è ...

