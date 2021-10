Testo e significato Quello Che Fa Male di LDA, l’inedito di Luca D’Alessio ad Amici (Di lunedì 11 ottobre 2021) Esce oggi Quello Che Fa Male di LDA, l’inedito di Luca D’Alessio ad Amici di Maria De Filippi. Il figlio di Gigi D’Alessio era già ufficialmente nel mercato discografico e vanta un buon numero di ascoltatori mensili. Ora rilascia Quello che rappresenta il suo nuovo ingresso con l’accesso nel talent show. Da oggi Quello Che Fa Male di LDA è disponibile in tutti gli store digitali e in radio. Non è il primo degli inediti di Amici ad essere rilasciato ma per Luca D’Alessio ha un significato particolare. Vede la luce, infatti, subito dopo il provvedimento disciplinare della produzione che lo ha m esso in sfida, insieme ad altri 2 ballerini ed un ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Esce oggiChe Fadi LDA,diaddi Maria De Filippi. Il figlio di Gigiera già ufficialmente nel mercato discografico e vanta un buon numero di ascoltatori mensili. Ora rilasciache rappresenta il suo nuovo ingresso con l’accesso nel talent show. Da oggiChe Fadi LDA è disponibile in tutti gli store digitali e in radio. Non è il primo degli inediti diad essere rilasciato ma perha unparticolare. Vede la luce, infatti, subito dopo il provvedimento disciplinare della produzione che lo ha m esso in sfida, insieme ad altri 2 ballerini ed un ...

