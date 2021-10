Sophie accusa Soleil su un retroscena pre-GFVip: “Ti sei fatta mandare il copione via email” (Di martedì 12 ottobre 2021) Sophie Codegoni durante la nona puntata del Grande Fratello Vip ha accusato apertamente Soleil Sorge di essersi affidata ad un autore per la realizzazione del video di presentazione del reality. Secondo il racconto della Codegoni, infatti, la Sorge avrebbe avuto dei problemi nella realizzazione del video di presentazione, tanto da esser stata costretta a chiedere aiuto a qualcuno (di non ben specificato) che le avrebbe inviato il copione via email la sera prima. “La sera prima ti sei fatta mandare il copione per email, sai chiaramente di cosa sto parlando, non farmi andare oltre”. Fra le varie accuse anche quella di voler fingere di non conoscere Gianmaria Antinolfi appena entrata in Casa. “Hai detto espressamente ‘Faccio finta di ... Leggi su biccy (Di martedì 12 ottobre 2021)Codegoni durante la nona puntata del Grande Fratello Vip hato apertamenteSorge di essersi affidata ad un autore per la realizzazione del video di presentazione del reality. Secondo il racconto della Codegoni, infatti, la Sorge avrebbe avuto dei problemi nella realizzazione del video di presentazione, tanto da esser stata costretta a chiedere aiuto a qualcuno (di non ben specificato) che le avrebbe inviato ilviala sera prima. “La sera prima ti seiilper, sai chiaramente di cosa sto parlando, non farmi andare oltre”. Fra le varie accuse anche quella di voler fingere di non conoscere Gianmaria Antinolfi appena entrata in Casa. “Hai detto espressamente ‘Faccio finta di ...

