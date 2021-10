Selvaggia Lucarelli non è più giornalista del Fatto Quotidiano: «Ma non c’è stato alcuno strappo» (Di lunedì 11 ottobre 2021) La notizia dell’addio di Selvaggia Lucarelli al Fatto Quotidiano era circolata già qualche settimana fa, ma con toni molto più “drammatici” rispetto a quelli evidenziati dalla stessa giornalista con la sua comunicazione ufficiale di oggi. Con un tweet, Selvaggia Lucarelli ha annunciato che non sarà più una giornalista del Fatto Quotidiano ma che, dietro a questa scelta, non c’è assolutamente nessuna polemica e nessuno strappo, ma soltanto tanta gratitudine. LEGGI ANCHE > Se giornalisti e star internazionali confondono Selvaggia Lucarelli con Macron Selvaggia Lucarelli lascia il Fatto Quotidiano, ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 11 ottobre 2021) La notizia dell’addio dialera circolata già qualche settimana fa, ma con toni molto più “drammatici” rispetto a quelli evidenziati dalla stessacon la sua comunicazione ufficiale di oggi. Con un tweet,ha annunciato che non sarà più unadelma che, dietro a questa scelta, non c’è assolutamente nessuna polemica e nessuno, ma soltanto tanta gratitudine. LEGGI ANCHE > Se giornalisti e star internazionali confondonocon Macronlascia il, ...

