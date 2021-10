Scuola di Adria Ro cerca supplenti A040 | A043 | AA24 | scadenza 15 ottobre

Advertising

adriabartolich : #scuola #famiglie #genitori #collaborazioescuolaefamiglia #educazione Calma e gesso di Adria Bartolich -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Adria

Orizzonte Scuola

... dei Comuni die Villadose e dell'intera provincia. 13 team, accompagnati da mentor ... Il contest è stato promosso in collaborazione con GruppoCooperativa sociale (Parma) e Casco, centro ...- La prima area di sgambamento cani della comunità adriese è da ieri realtà. Taglio del nastro, in via Bettola, a due passi dalla nuova area camper, nello spazio verde sul retro della...ADRIA - La prima area di sgambamento cani della comunità adriese è da ieri realtà. Taglio del nastro, in via Bettola, a due passi dalla nuova area camper, nello ...Giornata di festa alla scuola primaria ‘Vittorino da Feltre’ ad Adria. Gli alunni si sono ritrovati a celebrare la giornata dedicata alla lettura. La scuola ha aderito all’iniziativa promossa dalla Re ...