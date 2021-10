Salvini a Letta: “Mettere fuorilegge tutte realtà violente, di destra e sinistra” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Matteo Salvini, a un’iniziativa a Ostia, replica a Enrico Letta che ha auspicato la presenza di tutti in piazza sabato per manifestare contro i fenomeni fascisti, dopo il caso Forza Nuova e l’assalto alla Cgil durante le proteste no Green pass di Roma. “Condanno ogni genere di violenza, se ci sono associazioni che portano avanti idee con la violenza vanno chiuse” ha detto il leader della Lega, ricordando che la violenza non è ascrivibile solo alla destra, perché se “a Roma sono stati fermati violenti di destra, a Milano sono stati fermati violenti di sinistra. E allora dico a Letta: Mettere fuorilegge tutte le realtà violente, e in piazza ci andiamo tutti insieme”. L'articolo proviene da Italia ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) Matteo, a un’iniziativa a Ostia, replica a Enricoche ha auspicato la presenza di tutti in piazza sabato per manifestare contro i fenomeni fascisti, dopo il caso Forza Nuova e l’assalto alla Cgil durante le proteste no Green pass di Roma. “Condanno ogni genere di violenza, se ci sono associazioni che portano avanti idee con la violenza vanno chiuse” ha detto il leader della Lega, ricordando che la violenza non è ascrivibile solo alla, perché se “a Roma sono stati fermati violenti di, a Milano sono stati fermati violenti di. E allora dico ale, e in piazza ci andiamo tutti insieme”. L'articolo proviene da Italia ...

