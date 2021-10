Rimborso Imu 2021: come recuperare le rate per sfratto sospeso (Di lunedì 11 ottobre 2021) E’ possibile il Rimborso Imu 2021 per quanto riguarda le rate dell’anno d’imposta 2021 nel caso in cui ci sia stata una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 31 dicembre 2021. E il Ministero dell’economia con un decreto ad hoc (ancora da pubblicare in Gazzetta) ha stabilito le regole per il recupero delle somme della tassa sugli immobili, nel caso in cui un contribuente proprietario di un immobile si trovi in questa situazione. Per saperne di più sulle imposte per gli immobili consigliamo il volume edito da Maggioli Editore >> La Tassazione degli immobili 2021 << In base all’articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 11 ottobre 2021) E’ possibile ilImuper quanto riguarda ledell’anno d’impostanel caso in cui ci sia stata una convalida diper morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 31 dicembre. E il Ministero dell’economia con un decreto ad hoc (ancora da pubblicare in Gazzetta) ha stabilito le regole per il recupero delle somme della tassa sugli immobili, nel caso in cui un contribuente proprietario di un immobile si trovi in questa situazione. Per saperne di più sulle imposte per gli immobili consigliamo il volume edito da Maggioli Editore >> La Tassazione degli immobili<< In base all’articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge ...

