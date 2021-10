Rapina choc a Napoli: malviventi puntano armi contro famiglie e bambini (Di lunedì 11 ottobre 2021) Due uomini armati di kalashnikov e fucile a pompa hanno fatto irruzione in una pizzeria: il bottino è di 4 orologi e un bracciale Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Due uomini armati di kalashnikov e fucile a pompa hanno fatto irruzione in una pizzeria: il bottino è di 4 orologi e un bracciale

