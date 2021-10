Qualificazioni Mondiali 2022: la Germania vola in Qatar, goleada Olanda (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un netto 6-0 dell’Olanda ai danni di Gibilterra tra i risultati delle partite valide per le Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Gli Orange aprono la partita dopo nove minuti con van Dijk e chiudono il primo tempo con una doppietta di Depay, autore anche di un errore dal dischetto al 19?. Nella seconda frazione Dumfries, Danjuma e Malen spengono ogni speranza degli avversari allungando sul 6-0. E’ 2-2 tra Croazia e Slovacchia. Schranz sblocca il risultato al 20?, ma la risposta dei padroni di casa è immediata e Kramaric pareggia i conti al 25?. Haraslin firma il secondo gol della Slovacchia, che chiude la prima frazione di gioco in vantaggio, ma nel secondo tempo Modric firma il pareggio al 71?. Timo Werner è il protagonista del 4-0 della Germania in casa della Macedonia del Nord, ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un netto 6-0 dell’ai danni di Gibilterra tra i risultati delle partite valide per leaiin. Gli Orange aprono la partita dopo nove minuti con van Dijk e chiudono il primo tempo con una doppietta di Depay, autore anche di un errore dal dischetto al 19?. Nella seconda frazione Dumfries, Danjuma e Malen spengono ogni speranza degli avversari allungando sul 6-0. E’ 2-2 tra Croazia e Slovacchia. Schranz sblocca il risultato al 20?, ma la risposta dei padroni di casa è immediata e Kramaric pareggia i conti al 25?. Haraslin firma il secondo gol della Slovacchia, che chiude la prima frazione di gioco in vantaggio, ma nel secondo tempo Modric firma il pareggio al 71?. Timo Werner è il protagonista del 4-0 dellain casa della Macedonia del Nord, ...

