Pellegrini – Rosolino | polemica social tra i due | la discussione si infiamma

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo un’intervista del nuotatore è sorta unatra i due sportivi Massimiliano, nei giorni passati ha rilasciato un’intervista a “Corriere Della Sera”, in cui oltre a raccontarsi, si è soffermato su Federica. L’ex nuotatore e olimpionico ha smentito le voci su un presunto flirt e poi si è soffermato anche sulla considerazione che ha sempre avuto il mondo del nuoto e non solo sulla Divina A 16 anni era già ‘principessa’, nonostante non avesse vinto ancora nulla. Fede o la ami o la odi. Io preferisco valutarla solo dal punto di vista tecnico, ma è sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra ancora adesso, diciamo la verità. Non si è fatta attendere poi suila risposta piccata della nuotatrice veneta, al momento impegnata con Italia’s Got Talent suiha ...

361_magazine : #Pellegrini #Rosolino: cosa è successo - DoMonopoli : @napolista @maxgallico Pellegrini non ha vinto di più e Rosolino è stato un nuotatore molto più completo, siete delle vere capre. - infoitsport : Massimiliano Rosolino, c'è stato un flirt con Federica Pellegrini? E rivela: «L'hanno sempre messa su un piedistall… - DonnaGlamour : Battibecco tra Rosolino e Pellegrini: “È sempre stata su un piedistallo”. - fvanetti : Rosolino: «Un flirt tra me e Federica Pellegrini? Mai. Lei è sempre su un piedistallo» -

Massimiliano/ "Flirt con Federica? Una leggenda metropolitana" Di fatto Federica e il suo allenatore hanno deciso di tenere in stand - by l'inevitabile gossip. Solo una volta ...Massimiliano Gallo per ilnapolista.it1 Rosica è il termine esatto. Non c'è altro verbo per fotografare l'intervista dial Corriere della Sera. Massimilianoè stato un grande del nuoto italiano. Ha ...Nel 2013 c’è stata una querelle tra la Pellegrini e la Federnuoto in cui le hanno dato della maleducata. Io preferisco valutarla solo dal punto di vista tecnico, ma è sempre stata collocata su un pied ...I due campioni olimpici, Federica Pellegrini e Massimiliano Rosolino, si sono punzecchiati a vicenda su stampa e social. "Lei è sempre sul piedistallo, a ...