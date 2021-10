Orecchini: niente fori? Nessun problema! (Di lunedì 11 ottobre 2021) I bijoux, si sa, sono il modo più semplice e veloce per rendere interessante anche il più basico degli outfit. Se, però, collane e anelli sono facili da indossare e intercambiare a seconda dell’estro del momento, per gli orecchini la questione è ben diversa. Prima di tutto perché per infilare cerchi e monachelle servono gli appositi buchi. Desiderate sfoggiare più modelli contemporaneamente? Anche in questo caso si presuppone che abbiate fatto più sedute di piercing. Non tutti, diciamocelo, hanno voglia di sottoporsi alla procedura che, nella sua versione più semplice è rapida e quasi indolore ma, se utilizzata per forare alcune parti (come drago ed elice) può risultare anche parecchio dolorosa. Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 ottobre 2021) I bijoux, si sa, sono il modo più semplice e veloce per rendere interessante anche il più basico degli outfit. Se, però, collane e anelli sono facili da indossare e intercambiare a seconda dell’estro del momento, per gli orecchini la questione è ben diversa. Prima di tutto perché per infilare cerchi e monachelle servono gli appositi buchi. Desiderate sfoggiare più modelli contemporaneamente? Anche in questo caso si presuppone che abbiate fatto più sedute di piercing. Non tutti, diciamocelo, hanno voglia di sottoporsi alla procedura che, nella sua versione più semplice è rapida e quasi indolore ma, se utilizzata per forare alcune parti (come drago ed elice) può risultare anche parecchio dolorosa.

