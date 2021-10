Mazepin | che rischio | visiera scurata dai detriti | termina il GP guidando alla cieca

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ancora una volta, la pioggia è stata garanzia di spettacolo in Formula 1. Lo scroscio abbattutosi sull'Istanbul Park ha reso il Gran Premio di Turchia ricco di incognite e sorprese per tutti i piloti, ...

Mattia Binotto ha confermato che il Pit Stop lento di Carlos Sainz (8.1) - che subito è stato imputato ad errori della squad…

Nel caso di Nikita, la corsa è stata persino più movimentata del previsto. Infatti il ... Una sorta di spray nero, come lo ha definito lui stesso,lo ha costretto a guidare alla cieca....Steiner si è detto parecchio deluso del risultato raccolto da Mick Schumacher e Nikitanell'...Alonso non abbia permesso alla scuderia statunitense di giocarsi le proprie carte in un GP...Si respiara aria di delusione nel box della Scuderia Haas. Le premesse ad inizio weekend erano sicuramente diverse da quanto poi successo in pista nel Gp di Turchia. Intervistato dal sito ufficiale de ...Questo imprevisto ha rischiato di avere ripercussioni addirittura sul Mondiale F1, dato che Mazepin ha ostacolato l'ex leader iridato Lewis Hamilton in fase di doppiaggio. L'inglese sembrava pronto a ...