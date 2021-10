Massimo Benigno travolto e ucciso da un pirata della strada

(Di lunedì 11 ottobre 2021)è stato trovato senza vita sul ciglioa Campi Bisanzio in via Paradiso: indagano i carabinieri(foto Facebook)Un’autohae il guidatore è andato via senza prestare soccorso. È questa la prima dinamica ricostruita per la morte dell’uomo avvenuta a Campi Bisanzio, in provincia di Firenze.era molto conosciuto, accudito da tutti e pertanto la sua scomparsa ha colpito l’intera comunità. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessandro Venturelli a Padova? Svolta nel caso, la mamma spera Il fatto è avvenuto nella notte scorsa tra domenica e lunedì in via Paradiso. Poco prima dell’alba un automobilista di ...

Campi Bisenzio (Firenze), 11 ottobre 2021 - Campi Bisenzio è in lutto per la morte di, travolto e ucciso da un'auto pirata. Il guidatore non si è fermato e sul ciglio della strada sono stati trovati pezzi di carrozzeria. Una vicenda che tocca una comunità intera. ...... con sanzione accessoria dei veicoli degli inadempienti, e limitedi velocità di 30 km/h. ... Nell'ambito del rifacimento del nodo di San, fino al 28 ottobre , in via di Francia, è ...Massimo Benigno è stato trovato senza vita sul ciglio della strada a Campi Bisanzio in via Paradiso: indagano i carabinieri ...La tragedia nella notte tra domenica e lunedì: l'uomo, personaggio molto conosciuto in paese, è stato travolto di notte. Caccia all'uomo ...