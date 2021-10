LIVE Coppa Agostoni 2021 in DIRETTA: 35 km all’arrivo, attacco di Ruben Fernandez sul Colle Brianza (Di lunedì 11 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 Ripreso Ruben Fernandez ai piedi della salita di Lissolo. 15.58 30 km all’arrivo, sempre Fernandez davanti ma il gruppo è vicino. 15.56 Corridori in discesa verso le rampe dell’ ultimo GPM di giornata, lo strappo di Lissolo. Fernandez ha 10” di margine. 15.54 Ora è l’Astana Premier-Tech a guidare il gruppo con Samuele Battistella. 15.52 Non riesce a fare una grande differenza Fernandez, la Movistar lo tiene nel mirino. 15.50 Scatta Ruben Fernandez (Cofidis)! Quest’oggi è il braccio destro del capitano Guillaume Martin. 15.48 Sempre la Movistar a tirare, corridori sul tratto più duro della salita. 15.46 Siamo ai piedi del Colle Brianza, ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00 Ripresoai piedi della salita di Lissolo. 15.58 30 km, sempredavanti ma il gruppo è vicino. 15.56 Corridori in discesa verso le rampe dell’ ultimo GPM di giornata, lo strappo di Lissolo.ha 10” di margine. 15.54 Ora è l’Astana Premier-Tech a guidare il gruppo con Samuele Battistella. 15.52 Non riesce a fare una grande differenza, la Movistar lo tiene nel mirino. 15.50 Scatta(Cofidis)! Quest’oggi è il braccio destro del capitano Guillaume Martin. 15.48 Sempre la Movistar a tirare, corridori sul tratto più duro della salita. 15.46 Siamo ai piedi del, ...

Eurosport_IT : -40 km al traguardo, chi vincerà la Coppa Agostoni 2021? ???????? ?? Segui LIVE: - JorgeRAP1973 : RT @SpazioCiclismo: Segui a partire dalle 15:00 la #CoppaAgostoni in diretta streaming assieme a noi - SpazioCiclismo : #CoppaAgostoni Numerosi scatti ora in testa al gruppo, con tre uomini al comando, un inseguitore e tre contrattacca… - zazoomblog : LIVE Coppa Agostoni 2021 in DIRETTA: partita la corsa! - #Coppa #Agostoni #DIRETTA: #partita - SpazioCiclismo : Segui a partire dalle 15:00 la #CoppaAgostoni in diretta streaming assieme a noi -