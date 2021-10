Lautaro Martinez in lacrime in Argentina | il motivo sorprende tutti

Advertising

Inter : ?? | HIGHLIGHTS El Toro ?? Lautaro Martinez ha preso parte a sette reti (sei reti, un assist) nelle ultime sette pa… - Inter : ????? | TORO Lautaro Martinez ha trasformato sei dei sette rigori calciati in @SerieA. #SassuoloInter #ForzaInter - internewsit : Marinozzi: «Lautaro Martinez leader. Rientro tardivo? Più facile gestirlo» - - infoitsport : Beretta: «Lautaro Martinez punto fermo dell’Inter. Io valuterei sui nazionali» - internewsit : Beretta: «Lautaro Martinez punto fermo dell'Inter. Io valuterei sui nazionali» - -

Ultime Notizie dalla rete : Lautaro Martinez

Con le sue giocate ha permesso all' Argentina di battere l'Uruguay.è stato il protagonista assoluto della sfida valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Con un goal e un assist ha trascinato la sua nazionale e quando è stato richiamato in ...I primi hanno avuto la meglio per 3 - 0 dell'Uruguay grazie alle reti nel primo tempo di Messi e De Paul quindi nella ripresa la firma di. I secondi hanno superato 2 - 0 il Paraguay ...Il procuratore ha parlato ai microfoni di TMW Radio della partita tra Lazio e Inter, in programma sabato nel tardo pomeriggio ...Nella gara dell'11ª giornata di qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022, l'Argentina supera per 3-0 l'Uruguay. In gol Messi, De Paul ...