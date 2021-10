La rimozione dei rottami della funivia del Mottarone non avverrà prima di 6 giorni (Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - Sono iniziati i lavori di rimozione della cabina numero 3 della funivia del Mottarone, precipitata lo scorso 23 maggio causando la morte di 14 persone. Le operazioni sono condotte dai vigili del fuoco del Comando del Verbano Cusio Ossola, incaricati dalla Procura di Verbania. Secondo il professor Antonio De Luca, il tecnico che guida il pool di periti, la rimozione della cabina non avverrà "prima di 6 o 7 giorni", ha detto parlando con i cronisti dopo che i vigili del fuoco di Verbania, incaricati della rimozione del relitto della hanno portato a termine questa mattina alcune operazioni preliminari all'intervento vero e proprio di trasporto che sarà effettuato ... Leggi su agi (Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - Sono iniziati i lavori dicabina numero 3del, precipitata lo scorso 23 maggio causando la morte di 14 persone. Le operazioni sono condotte dai vigili del fuoco del Comando del Verbano Cusio Ossola, incaricati dalla Procura di Verbania. Secondo il professor Antonio De Luca, il tecnico che guida il pool di periti, lacabina nondi 6 o 7", ha detto parlando con i cronisti dopo che i vigili del fuoco di Verbania, incaricatidel relittohanno portato a termine questa mattina alcune operazioni preliminari all'intervento vero e proprio di trasporto che sarà effettuato ...

