La poliziotta no Green Pass: “Punire agenti che hanno picchiato i manifestanti” (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Come cittadina e come sindacalista, chiedo l’immediata punizione dei poliziotti che hanno picchiato i manifestanti senza alcuna provocazione”, così ha scritto su Facebook Nunzia Schilirò poliziotta no Green Pass diventata nota per le affermazioni contro il certificato verde pronunciate nel corso della manifestazione del 25 settembre dal palco di piazza San Giovanni. Questa volta la vicequestore, diventata nel frattempo Dirigente nazionale delle pari opportunità del Coordinamento sindacale appartenenti polizia, ha commentato quanto accaduto alla manifestazione di sabato 9 ottobre. “La violenza – ha scritto – è inammissibile da qualsiasi parte provenga. All’inizio, per buona fede, sono stata ingannata, ma poi ho visto alcuni filmati dove si evince un riprovevole comportamento di alcuni ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Come cittadina e come sindacalista, chiedo l’immediata punizione dei poliziotti chesenza alcuna provocazione”, così ha scritto su Facebook Nunzia Schilirònodiventata nota per le affermazioni contro il certificato verde pronunciate nel corso della manifestazione del 25 settembre dal palco di piazza San Giovanni. Questa volta la vicequestore, diventata nel frattempo Dirigente nazionale delle pari opportunità del Coordinamento sindacale appartenenti polizia, ha commentato quanto accaduto alla manifestazione di sabato 9 ottobre. “La violenza – ha scritto – è inammissibile da qualsiasi parte provenga. All’inizio, per buona fede, sono stata ingannata, ma poi ho visto alcuni filmati dove si evince un riprovevole comportamento di alcuni ...

Advertising

pietroraffa : ??È stata sospesa la vicequestore Alessandra Schilirò, la poliziotta che aveva parlato dal palco della manifestazion… - repubblica : Schilirò, poliziotta no Green Pass: 'Punire agenti che hanno picchiato i manifestanti' [di Romina Marceca] - NicolaPorro : ?? La notizia è stata appena confermata: la decisione dopo il comizio anti-green pass ?? #schilirò - Assuntacarmenc2 : RT @NicolaPorro: ?? La notizia è stata appena confermata: la decisione dopo il comizio anti-green pass ?? #schilirò - Giovann00341278 : RT @AndreaLompio53: Schilirò, poliziotta no Green Pass: 'Punire agenti che hanno picchiato i manifestanti' ??????? Capite come Fd'I, Lega, M… -