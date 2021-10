Intervenire sui Direttori Generali delle Asl: la richiesta del presidente della commissione trasparenza (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiLa notizia è di quelle che colpiscono: il presidente della commissione trasparenza della Regione, Nunzio Carpentieri, ha scritto al governatore De Luca e al vice presidente della Giunta Bonavitacola chiedendo di Intervenire nei confronti dei Direttori Generali delle ASL. Non tutte però, si “salvano” le ASL di Salerno, Avellino e Caserta. Una cosa del genere non era mai accaduta. Cosa è successo? Lo spiega lo stesso Carpentieri nella sua lettera. Proviamo a riassumerlo, chiarendo subito che dietro alla vicenda c’è il triste fenomeno del dumping contrattuale nella riabilitazione, ovvero di quei contratti che permettono ai centri di riabilitazione accreditati con il servizio ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiLa notizia è di quelle che colpiscono: ilRegione, Nunzio Carpentieri, ha scritto al governatore De Luca e al viceGiunta Bonavitacola chiedendo dinei confronti deiASL. Non tutte però, si “salvano” le ASL di Salerno, Avellino e Caserta. Una cosa del genere non era mai accaduta. Cosa è successo? Lo spiega lo stesso Carpentieri nella sua lettera. Proviamo a riassumerlo, chiarendo subito che dietro alla vicenda c’è il triste fenomeno del dumping contrattuale nella riabilitazione, ovvero di quei contratti che permettono ai centri di riabilitazione accreditati con il servizio ...

