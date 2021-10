In classe con 36 alunni. Per la dirigenza non ci sono problemi: E’ un arricchimento” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Fa discutere la formazione di una classe di 36 alunni a Sassuolo, in provincia di Modena. All’Istituto tecnico economico “Baggi”, come ha rivelato Stefania Piscitello sulla Gazzetta di Modena, durante le ore di spagnolo alcune classi vengono divise e unite ad altre, come succede in tutti gli istituti che hanno classi articolate. Solo che stavolta il numero degli alunni, decisamente alto, ha fatto storcere il naso ai genitori, preoccupati per il Covid oltre che per la didattica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 ottobre 2021) Fa discutere la formazione di unadi 36a Sassuolo, in provincia di Modena. All’Istituto tecnico economico “Baggi”, come ha rivelato Stefania Piscitello sulla Gazzetta di Modena, durante le ore di spagnolo alcune classi vengono divise e unite ad altre, come succede in tutti gli istituti che hanno classi articolate. Solo che stavolta il numero degli, decisamente alto, ha fatto storcere il naso ai genitori, preoccupati per il Covid oltre che per la didattica. L'articolo .

Advertising

CarloCalenda : Riesce perché avete candidato una persona improbabile, senza un programma o un’idea, con liste piene di fascisti e… - GiovaAlbanese : Se ci saranno le condizioni, la #Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di #calciomercato per centrare due obiet… - CarloCalenda : Fossi in te rifletterei sulla tua capacità di scelta della classe dirigente, che obbliga anche le persone non tener… - orizzontescuola : In classe con 36 alunni. Per la dirigenza non ci sono problemi: E’ un arricchimento” - louissishome : RT @comeanimamai: un mio compagno di classe (2004) ha provato il test di medicina perchè non aveva niente da fare ed è anche entrato con 64… -