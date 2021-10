I diritti umani e la tutela dei rifugiati | due giorni di incontri interreligiosi al “St George’s” di Roma

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 11 ottobre 2021) L’universalità deie la diversità di culture, religioni e tradizioni. Sarà questo il tema dell’incontro di apertura del progetto “EmbraceDiversity. Embrace the future” che avrà luogo il 13 ottobre alle ore 14 apresso la sede della Scuola Internazionale St.di via Cassia. Un percorso formativo che interesserà decine di studenti del quarto anno di liceo realizzato dal CentroJoel Nafuma (JNRC) e da ItaliaHello onlus, con l’Associazione Dire Fare Cambiare come cultural partner. Gli ospiti della due-suiA guidare l’incontro introduttivo sarà l’Imam Yahyâ S.Y. Pallavicini, Presidente della Co.Re.Is e membro dell’Assemblea Generale della grande Moschea di, insieme a Daniela Di ...