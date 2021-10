Harry e Meghan: Lady D “snobbata”, tensione alle stelle? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Harry e Meghan non parteciperanno alla festa da 100 invitati che si terrà tardivamente per l’inaugurazione della statua di Lady Diana a Kensington Palace. L’evento si è svolto a luglio alla presenza di William e Harry. Entrambi i fratelli erano tesi. Ora sarebbero subentrati ulteriori conflitti tra loro. Harry e Meghan non hanno intenzione di rientrare nel Regno Unito in tempi brevi. A giorni si terrà una festa con Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 11 ottobre 2021)non parteciperanno alla festa da 100 invitati che si terrà tardivamente per l’inaugurazione della statua diDiana a Kensington Palace. L’evento si è svolto a luglio alla presenza di William e. Entrambi i fratelli erano tesi. Ora sarebbero subentrati ulteriori conflitti tra loro.non hanno intenzione di rientrare nel Regno Unito in tempi brevi. A giorni si terrà una festa con Articolo completo: dal blog SoloDonna

