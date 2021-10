Green Pass verso l’obbligatorietà: rischio caos e nuova app per controlli al tornello (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Si rischia il caos totale venerdì 15 ottobre, quando entrerà in vigore il decreto per l’obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro. Coinvolti quasi 23 milioni di lavoratori, di cui 14,6 milioni di dipendenti privati, 3,2 milioni di dipendenti pubblici e 4,9 milioni di autonomi. Ognuno dovrà esibire il Green Pass che attesta la vaccinazione o il tampone effettuati o la guarigione dal Covid. Escusi dall’obbligo dle Green Pass solo coloro che sono esenti dalla vaccinazione. A proposito del tampone le Regioni stanno pensando di chiedere l‘estensione della validità de tampone rapido dalle attualo 48 a 72 ore, uniformandolo con la durata del tampone molecolare che già ha questa scadenza. L’altra proposta è quella di dare alle aziende la possibilità di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Si rischia iltotale venerdì 15 ottobre, quando entrerà in vigore il decreto per l’obbligo delsui luoghi di lavoro. Coinvolti quasi 23 milioni di lavoratori, di cui 14,6 milioni di dipendenti privati, 3,2 milioni di dipendenti pubblici e 4,9 milioni di autonomi. Ognuno dovrà esibire ilche attesta la vaccinazione o il tampone effettuati o la guarigione dal Covid. Escusi dall’obbligo dlesolo coloro che sono esenti dalla vaccinazione. A proposito del tampone le Regioni stanno pensando di chiedere l‘estensione della validità de tampone rapido dalle attualo 48 a 72 ore, uniformandolo con la durata del tampone molecolare che già ha questa scadenza. L’altra proposta è quella di dare alle aziende la possibilità di ...

