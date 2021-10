Gli scritti di Raboni su Baudelaire e Flaubert e l’arte della dissonanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) Bisogna essere grati a Patrizia Valduga, poeta: è grazie a lei se Giovanni Raboni, intellettuale ed editor, scrittore-lettore, poeta e milanese trova ancora un varco nella schiera di pubblicazioni sempre più fitta di patacche, dette il “nuovo”. Difficile separare le varie attività letterarie di Raboni: tutto si tiene, come si suol dire. (Raboni è stato anche autore e critico teatrale, e non degli ultimi). Il Meridiano dal titolo “L’opera poetica“ ha in qualche modo sancito l’ingresso dell’autore nel canone della letteratura italiana e si pone come punto di partenza per un approfondimento. Nondimeno forte è la necessità di un secondo volume delle prose. (Il Meridiano ne contiene una piccola scelta legata all’opera poetica). Si tratta infatti della parte più trascurata dell’opera di ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Bisogna essere grati a Patrizia Valduga, poeta: è grazie a lei se Giovanni, intellettuale ed editor, scrittore-lettore, poeta e milanese trova ancora un varco nella schiera di pubblicazioni sempre più fitta di patacche, dette il “nuovo”. Difficile separare le varie attività letterarie di: tutto si tiene, come si suol dire. (è stato anche autore e critico teatrale, e non degli ultimi). Il Meridiano dal titolo “L’opera poetica“ ha in qualche modo sancito l’ingresso dell’autore nel canoneletteratura italiana e si pone come punto di partenza per un approfondimento. Nondimeno forte è la necessità di un secondo volume delle prose. (Il Meridiano ne contiene una piccola scelta legata all’opera poetica). Si tratta infattiparte più trascurata dell’opera di ...

duca86 : @amecal_ Nulla di originale (infatti l’enorme successo è immeritato) ma gli episodi sono scritti benissimo e i pers… - fioridizuccaa : Federico Bertollini in arte Franco126 ha al momento all’attivo due singoli scritti anche da lui ovvero Eva+Eva e Nu… - Curlywriter31 : @LaNicco @_Wanderer74 Gli upstead sono scritti in modo così minuzioso che non penso vogliano rovinarli, prevedo ang… - Chiara24_ : @_wesleyxsmile Allora sono i primi 15 più gli spin off dei diari di Stefan sono dell’autrice originale quindi Lisa… - Xevious_Xevious : @NobileAnima Non saprei, sai che io vado molto poco di video e preferisco gli scritti e i libri (o al limite qualch… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli scritti La storia di Goliarda Sapienza, autrice de L'arte della gioia Sono anni intensi in cui Goliarda frequenta gli ambienti intellettuali prendendo parte attivamente ... ma anche un'amica, a cui leggeva quotidianamente i suoi scritti e a cui chiedeva consiglio. L'arte ...

Il Dante di Pascoli nel convegno di San Mauro ...alla critica dantesca "ortodossa" Pascoli come critico dantesco produsse un mare magnum di scritti, ... La sua esegesi voleva svelare il mistero sotto il velo "di quei versi strani" e farlo con gli occhi ...

"La ragione dell’arte" e gli scritti di Claudi il Resto del Carlino Sono anni intensi in cui Goliarda frequentaambienti intellettuali prendendo parte attivamente ... ma anche un'amica, a cui leggeva quotidianamente i suoie a cui chiedeva consiglio. L'arte ......alla critica dantesca "ortodossa" Pascoli come critico dantesco produsse un mare magnum di, ... La sua esegesi voleva svelare il mistero sotto il velo "di quei versi strani" e farlo conocchi ...