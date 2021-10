F1 | Christian Horner | “Sorpresi dalla crescita della Power Unit Mercedes Ad Austin stringeremo i denti | ma poi…”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Messo in archivio il vibrante Gran Premio di Turchia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, è già tempo di pensare a questo attesissimo finale di stagione. Sei gare alla conclusione, con sei punti che separano Max Verstappen e Lewis Hamilton. Un duello serrato che sta impreziosendo questa stagione sin dal via in Bahrain, che ora andrà a sublimarsi per consegnare il titolo iridato a uno dei due conten. Il pilota olandeseRed Bull si è ripreso la vettaclassifica generale, ma il suo team principal,, sposta l’agobilancia dal punto di vista tecnico verso la scuderia di Brackley. “La loro velocità massima in rettilineo è sensibilmente cresciuta di recente, e se in precedenza potevamo contrastarla con ali più piccole, ora non siamo ...

Ottimo weekend per la Red Bull di, che adesso guarda ad Austin, pronta a non mollare nemmeno di un millesimo. ' Terminare questo weekend con un doppio podio è un grande risultato. ...Weekend complicato per la squadra di: la Red Bull - eccezionalmente in pista con una speciale livrea per festeggiare la partnership con Honda - ha faticato parecchio tra le curve dell'Istanbul Park sin dai primi minuti ...'Buongiorno a tutti, questa mattina ho letto alcune insinuazioni dei media in merito a quanto successo con il mio pit stop. All'indomani del GP di Turchia e soprattutto del cambio gomme 'indesiderato' ...Il team principal Red Bull è soddisfatto del risultato conseguito in Turchia con il secondo posto di Verstappen e il terzo di Perez, ma non può trascurare il fatto che la Mercedes dopo la sosta estiva ...