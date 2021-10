Enea Bastianini: i risultati non portano (ancora) ad una moto ufficiale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Enea Bastianini è reduce da un trittico da sogno con un podio storico a Misano e due sesti posti. Alla prima stagione in top class con una moto finita di sviluppare 2 anni fa l’obbiettivo della top 10 finale è motivo di grande orgoglio per il nostro portacolori. Basterà tanto a Bastianini per avere una moto factory per il 2022? Al momento no. L’anno da Rookie del campione moto2 in carica Enea Bastianini è nella sua prima stagione da pilota motoGP. Dopo la vittoria del campionato di moto2 erano alte le aspettative nel suo anno da rookie in top class. Dotato di una Ducati GP19 del team Avintia/Esponsorama il “Bestia” sta andando anche oltre le più rosee aspettative. È vero il primo approccio con la categoria dei ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 11 ottobre 2021)è reduce da un trittico da sogno con un podio storico a Misano e due sesti posti. Alla prima stagione in top class con unafinita di sviluppare 2 anni fa l’obbiettivo della top 10 finale è motivo di grande orgoglio per il nostro portacolori. Basterà tanto aper avere unafactory per il 2022? Al momento no. L’anno da Rookie del campione2 in caricaè nella sua prima stagione da pilotaGP. Dopo la vittoria del campionato di2 erano alte le aspettative nel suo anno da rookie in top class. Dotato di una Ducati GP19 del team Avintia/Esponsorama il “Bestia” sta andando anche oltre le più rosee aspettative. È vero il primo approccio con la categoria dei ...

