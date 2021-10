Eftertrada | la prima collezione moda streetwear firmata Ikea

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Life&People.it La celebre catena di negozi di arredamento conquista anche l’Italia con l’arrivo dell’imperdibiledi abbigliamento targata. Il nome della capsule collection è, un termine che tradotto letteralmente significa “successore”. Dopo l’acclamato lancio in Giappone, avvenuto un anno fa, ora atterra anche in Italia la linea di capi e di accessori marchiati con l’iconico logo della multinazionale. Una serie di prodotti, essenziali e funzionali, disponibili tra pochi giorni (dal 14 ottobre) in tutti i negozi italiani e online. Laè il risultato della stretta collaborazione tra la casa madre, in Svezia, e la filiale giapponese di Tokyo. L’ispirazione risiede proprio nella vita delle strade di Harajuku, il quartiere della ...

Advertising

zazoomblog : Eftertrada: la prima collezione di moda streetwear firmata Ikea - #Eftertrada: #prima #collezione - nonews_it : IKEA presenta la sua prima collezione streetwear. La Capsule Collection EFTERTRÄDA sarà disponibile sul mercato ita… - zazoomblog : Ikea lancia “Eftertrada” la sua prima collezione di abbigliamento - #lancia #“Eftertrada” #prima - infoiteconomia : Ikea alla conquista dell'Italia con la sua prima collezione di streetwear Efterträda -

Ultime Notizie dalla rete : Eftertrada prima

Non è un caso che, ancordella creazione di Efterträda, per le strade di Tokyo si potessero vedere facilmente delle persone con il logo di Ikea non ufficiale sulle magliette. Come se fosse il ...La multinazionale svedese porta la sua linea streetwear di capsulein mezzo alla ... Ma ancorale magliette gialle con il logo DHL , la ditta internazionale di trasporto merci della ...Il colosso dell'arredamento svedese sulla scia di altri marchi della grande distribuzione come Lidl Roma, 10 ottobre 2021 - Arredamento low cost, abbigliamento low cost. Dal 14 ottobre anche in Italia ...La prima collezione di abbigliamento streetwear del colosso svedese di design democratico, nata dalla collaborazione fra la casa madre e la filiale di Tokyo, debutta sul mercato italiano il prossimo 1 ...