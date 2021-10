Disney in lutto: l’attore Italiano è appena venuto a mancare (Di lunedì 11 ottobre 2021) È morto questa notte nella sua casa romana l'attore Elio Pandolfi. Aveva 95 anni. A rilanciare la notizia è l'Ansa che lo apprende da fonti vicino alla famiglia. È stato un istrione dello spettacolo Italiano. Diplomatosi all'Accademia nazionale d'arte drammatica di Roma, debuttò a Venezia nel 1948 come mimo-ballerino in Les malheurs d'Orphée di Milhaud; nello stesso anno entrò con Orazio Costa al Piccolo Teatro di Roma. È stato in compagnia con Nino Manfredi, Renato Turi, Silvio Noto, Carlo Giuffé. Ha fatto la rivista con Garinei e Giovannini, Puntoni e Verde. Luchino Visconti lo scelse per interpretare il ruolo del cantante castrato nello spettacolo L'impresario delle Smirne, insieme a Rina Morelli. La carriera da doppiatoreÈ stato doppiatore dell'attore francese Jacques Dufilho in tutti i film della serie sul Colonnello Buttiglione. Ha doppiato anche Stanlio ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 11 ottobre 2021) È morto questa notte nella sua casa romana l'attore Elio Pandolfi. Aveva 95 anni. A rilanciare la notizia è l'Ansa che lo apprende da fonti vicino alla famiglia. È stato un istrione dello spettacolo. Diplomatosi all'Accademia nazionale d'arte drammatica di Roma, debuttò a Venezia nel 1948 come mimo-ballerino in Les malheurs d'Orphée di Milhaud; nello stesso anno entrò con Orazio Costa al Piccolo Teatro di Roma. È stato in compagnia con Nino Manfredi, Renato Turi, Silvio Noto, Carlo Giuffé. Ha fatto la rivista con Garinei e Giovannini, Puntoni e Verde. Luchino Visconti lo scelse per interpretare il ruolo del cantante castrato nello spettacolo L'impresario delle Smirne, insieme a Rina Morelli. La carriera da doppiatoreÈ stato doppiatore dell'attore francese Jacques Dufilho in tutti i film della serie sul Colonnello Buttiglione. Ha doppiato anche Stanlio ...

