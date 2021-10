Decreto Capienze in Gazzetta: cinema al 100%, riaprono le discoteche. Le novità (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Consiglio dei Ministri, riunitosi per la seconda volta questa settimana dopo la riunione sulla riforma fiscale, ha approvato nella serata del 7 ottobre 2021 il cosiddetto “Decreto Capienze“, il Decreto-legge recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali“. Il Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre, entrando in vigore a partire dal 9 ottobre 2021, con l’eccezione della parte sulle Capienze che entrerà in vigore l’11 ottobre 2021. Il nuovo Decreto ha disposto la revisione della capienza di cinema, teatri e stadi, e ha finalmente disposto la riapertura delle ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Consiglio dei Ministri, riunitosi per la seconda volta questa settimana dopo la riunione sulla riforma fiscale, ha approvato nella serata del 7 ottobre 2021 il cosiddetto ““, il-legge recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali“. Ilè stato pubblicato nellaUfficiale dell’8 ottobre, entrando in vigore a partire dal 9 ottobre 2021, con l’eccezione della parte sulleche entrerà in vigore l’11 ottobre 2021. Il nuovoha disposto la revisione della capienza di, teatri e stadi, e ha finalmente disposto la riapertura delle ...

