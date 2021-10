Advertising

Agenzia_Ansa : Mario Draghi andrà in visita alla sede della Cgil a Roma. Dopo l'assalto di sabato scorso, il premier incontrerà il… - Agenzia_Ansa : Scontri al corteo di Roma, 12 persone arrestate, anche i vertici di Forza Nuova. Dopo gli attacchi, aperte tutte le… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Il leader di 'IoApro' Passaro si riprende nell'assalto: 'Sfondata la Cgil' #ANSA - LaStampa : ??La denuncia della Cgil: “Il nostro sito sotto attacco hacker” - giacomo1994_ : RT @francofontana43: Gravissimo! ++ Cgil: sito fuori uso per attacco hacker ++ -

Ultime Notizie dalla rete : Cgil sito

AGI - Ildellaè vittima di un attacco hacker. Lo riporta Collettiva, il blog ufficiale del sindacato. Si tratterebbe di un attacco Ddos (Denial - of - service attack), ovvero gli attaccanti ...... siano compatte nella risposta senza margini di ambiguità all'eversione di matrice fascista che si è manifestata in particolare sabato scorso a Roma con l'assalto violento alla sede della". Così ...Il sito web della Cgil è irraggiungibile per un attacco hacker. "Si tratta - spiegano alla Cgil - di un'azione informatica di disturbo, volontaria e strutturata, ovvero con la tipologia di fenomeno in ..."Solitamente si tratta di episodi senza volto ma in questo caso la firma in calce è così evidente che chiunque potrà intuirne la matrice" ...