Calciomercato Torino: rinnovo in vista per un difensore. Tutti i dettagli

Calciomercato Torino: rinnovo in vista per Koffi Djidji. Il difensore granata prolungherà il suo contratto fino al 2025 Koffi Djidji potrebbe legarsi al Torino per altri due anni, ossia fino al 2025. L'agente del difensore granata incontrerà il club piemontese nel corso dei prossimi giorni per sancire l'accordo che sembra essere ormai una pura formalità. A riportarlo è Tuttosport.

