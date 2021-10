Aveva messo a segno una rapina e aveva fatto perdere le sue tracce: arrestato a Latina (Di lunedì 11 ottobre 2021) Latina – La Polizia di Stato nella mattinata di ieri, domenica 10 ottobre 2021, ha ritracciato e arrestato un cittadino romeno, di anni 41, gravato da ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Latina nel 2019 per espiare la pena di anni 1, mesi 8 e gg. 15 di reclusione; condanna conseguente ad una rapina del 2008. L’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce, verosimilmente per sottrarsi al carcere, ma le ricerche effettuate dai poliziotti della Squadra Volante, anche grazie alla profonda conoscenza del territorio e di tutte le complesse dinamiche relative al sottobosco di cittadini stranieri privi di regolare dimora, hanno consentito il suo rintraccio. Una volta avuta certezza della sua ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 ottobre 2021)– La Polizia di Stato nella mattinata di ieri, domenica 10 ottobre 2021, ha ritracciato eun cittadino romeno, di anni 41, gravato da ordine di esecuzione per la carcerazione edalla Procura dinel 2019 per espiare la pena di anni 1, mesi 8 e gg. 15 di reclusione; condanna conseguente ad unadel 2008. L’uomole proprie, verosimilmente per sottrarsi al carcere, ma le ricerche effettuate dai poliziotti della Squadra Volante, anche grazie alla profonda conoscenza del territorio e di tutte le complesse dinamiche relative al sottobosco di cittadini stranieri privi di regolare dimora, hanno consentito il suo rintraccio. Una volta avuta certezza della sua ...

Advertising

Lisa300716 : RT @Brasciola_9: ha detto che l’aveva messo a caricare loro hanno cambiato telecamera per far vedere cosa faceva HAHAHAHAHAHAHA #Amici21 - Aurelia04042893 : RT @ilarjx: ma non aveva messo a caricare il telefono ed era stata solo 30 secondi il tempo di leggere dei messaggi? #Amici21 - cattivissim : @basicvwitch Beh direi che lei ha smerdato per prima il programma dicendo che lei non aveva fatto niente sooo messo in carica il cellulare - ilarjx : ma non aveva messo a caricare il telefono ed era stata solo 30 secondi il tempo di leggere dei messaggi? #Amici21 - Chiara_872 : RT @Brasciola_9: ha detto che l’aveva messo a caricare loro hanno cambiato telecamera per far vedere cosa faceva HAHAHAHAHAHAHA #Amici21 -