Anticipazioni Beautiful Trama Puntate 18-24 Ottobre 2021: Katie Sbugiarda Quinn! (Di lunedì 11 ottobre 2021) Anticipazioni Beautiful Trama Puntate da lunedì 18 a domenica 24 Ottobre 2021 e anteprime Puntate Americane: Katie scopre il piano di Quinn! Anticipazioni Beautiful: Steffy accetta di iniziare un percorso di psicoterapia. Ridge comunica a Brooke la sua decisione di ri-sposare la Fulton. Katie ascolta una conversazione tra Shauna e Quinn ed apprende la verità sul matrimonio-farsa tenutosi a Las Vegas! Prepariamoci ad un’altra settimana ricca di emozioni! Le Anticipazioni Beautiful, riguardanti la Trama delle Puntate in onda da lunedì 18 Ottobre a domenica 24 Ottobre ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 11 ottobre 2021)da lunedì 18 a domenica 24e anteprimeAmericane:scopre il piano di: Steffy accetta di iniziare un percorso di psicoterapia. Ridge comunica a Brooke la sua decisione di ri-sposare la Fulton.ascolta una conversazione tra Shauna e Quinn ed apprende la verità sul matrimonio-farsa tenutosi a Las Vegas! Prepariamoci ad un’altra settimana ricca di emozioni! Le, riguardanti ladellein onda da lunedì 18a domenica 24...

