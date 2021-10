Andrea Damante felice dopo Giulia De Lellis | un anno con Elisa Visari Ma qualcosa non torna

(Di lunedì 11 ottobre 2021)la fine della storia conDe, si è ricostruito una vita con. I due appaiono sempre più innamorati e affiatati e festeggiano uninsieme. Un traguardo che hvoluto condividere sui propri account Instagram. «Undi noi in giro per il mondo, Ti amo amore mio» la dedica del dj veronese., tuttavia, nonai followers. Immediata la replica di: «Alcuni momenti indimenticabili di questopassato insieme pieno d’amore e felicità.. buon anniversario amore della mia vita». I festeggiamenti per il primo anniversario sono stati accompagnati dalle foto della coppia in giro per il ...

, dopo la fine della storia con Giulia De Lellis, si è ricostruito una vita con Elisa Visari. I due appaiono sempre più innamorati e affiatati e festeggiano un anno insieme. Un traguardo ...Un anno di noi in giro per il mondo , Ti amo amore mio '. Queste le dolcissime parole scelte daper accompagnare uno scatto che lo ritrate abbracciato a Elisa Visari per celebrare il loro primo anno di fidanzamento. Ma qualcosa non torna: ed è proprio la data. Ai follower più ...Sebbene la storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis sia terminata ed entrambi abbiano voltato pagina, non passa inosservato ogni gossip che li ..."Un anno di noi in giro per il mondo , Ti amo amore mio". Queste le dolcissime parole scelte da Andrea Damante per accompagnare uno scatto ...