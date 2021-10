Vicario: «Empoli, che mix! Possiamo confrontarci con la Serie A» (Di domenica 10 ottobre 2021) Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, ha parlato ai microfoni de Il Tirreno. Le sue dichiarazioni sulla squadra toscana Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, ha parlato ai microfoni de Il Tirreno. Le sue dichiarazioni. «Sicuramente c’è grande disponibilità da parte di tutti. Ci sono molti ragazzi che abbinano talento alla voglia di migliorarsi sempre e confrontarsi con questo campionato. Siamo un giusto mix: ci sono elementi nello spogliatoio più esperti come Romagnoli, Tonelli, lo stesso Ujkani che è arrivato l’ultimo giorno, che danno una mano a tutti, ai più giovani come me». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Guglielmo, portiere dell’, ha parlato ai microfoni de Il Tirreno. Le sue dichiarazioni sulla squadra toscana Guglielmo, portiere dell’, ha parlato ai microfoni de Il Tirreno. Le sue dichiarazioni. «Sicuramente c’è grande disponibilità da parte di tutti. Ci sono molti ragazzi che abbinano talento alla voglia di migliorarsi sempre e confrontarsi con questo campionato. Siamo un giusto mix: ci sono elementi nello spogliatoio più esperti come Romagnoli, Tonelli, lo stesso Ujkani che è arrivato l’ultimo giorno, che danno una mano a tutti, ai più giovani come me». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TMWSampdoria : Tonelli tornato ad Empoli dopo la Sampdoria, Vicario: 'Dà una mano a tutti' - EmpoliCalcio : Nell'Empoli dentro Vicario e Henderson per Furlan e Zurkowski; nella Ternana - JosephSayah16 : RT @forzaroma: ??EMPOLI UFFICIALE: Vicario; Stojanovic, Viti, Romagnoli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Henderson; Pinamonti, Di F… - PagineRomaniste : 61'- La Roma sfiora il tris! Zaniolo parte in progressione e serve Karsdorp sulla fascia. Il terzino mette dentro p… - PagineRomaniste : 52' - OCCASIONE ROMA! Velo di Pellegrini per favorire Abraham che aggancia il pallone, lo sposta e calcia. Bravo Vi… -