Spezia-Salernitana: probabili formazioni e in tv (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, ritorna la Serie A con l'ottava giornata. Allo stadio Picco, sabato 16 ottobre 2021 alle ore 15, si giocherà l'anticipo Spezia-Salernitana Spezia-Salernitana: come arrivano le due squadre? Le due squadre si presentano a questo appuntamento appaiate al penultimo posto in classifica con 4 punti. I liguri sono reduci dal pesante ko di Verona che ha fortemente messo a rischio la permanenza del tecnico Thiago Motta in panchina. I granata, invece, hanno colto i primi tre punti contro il Genoa e che paiono aver rigenerato l'ambiente. Le probabili formazioni Possibile 4-2-3-1 per i padroni di casa con Zoer tra i pali, davanti a lui agiranno Ferrer e Amina nel ruolo di terzini, mentre Nkoulau e Hristov saranno i centrali.

