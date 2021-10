Roma, l'attacco produce tanto: i numeri sono da record (Di domenica 10 ottobre 2021) La Roma attacca piuttosto bene. Almeno in termini di produzione, perché sulla concretezza può ancora migliorare. Della fase difensiva si è già detto abbastanza: funziona poco, o meglio a corrente ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 10 ottobre 2021) Laattacca piuttosto bene. Almeno in termini di produzione, perché sulla concretezza può ancora migliorare. Della fase difensiva si è già detto abbastanza: funziona poco, o meglio a corrente ...

Roma, l'attacco produce tanto: i numeri sono da record La Roma attacca piuttosto bene. Almeno in termini di produzione, perché sulla concretezza può ancora migliorare. Della fase difensiva si è già detto abbastanza: funziona poco, o meglio a corrente ...

Cgil sotto attacco: cosa sappiamo dell'assalto a Roma La sede della Cgil di Roma ha subito un violento attacco da parte di manifestanti contrari all'obbligo di esibire il Green pass sul posto di lavoro. I sindacati sono accusati di non aver protetto i lavoratori. L'assalto, ...

Roma, l’attacco produce tanto: i numeri sono da record Corriere dello Sport Green pass: Mangialardi, basta copertura politica a no vax "L'attacco a un presidio democratico quale è il sindacato - continua ... Ogni altra opzione rischia di rendere le istituzioni conniventi con episodi di gravità inaudita" come quelli di Roma. (ANSA).

Roma, l’attacco produce tanto: i numeri sono da record Tira tanto. E’ la squadra che calcia di più in porta, la Roma, nelle sette giornate di campionato giocate: lo ha fatto 114 volte, alla media di 16,2 a partita. Sulla precisione ...

