Orlando attacca la Lega | ' La validità dei tamponi non può essere decisa dalla politica'

(Di domenica 10 ottobre 2021) Il ministro del Lavoro, Andreaha risposto in modo netto in merito alle richieste dellaaffinché cambino le regole del green pass nei luoghi di lavoro. "Non dobbiamo affidare questa ...

Advertising

globalistIT : - WonuOya : @svtsteambr Orlando @pledis_17 #Attacca #??? #SEVENTEEN #?? -

Ultime Notizie dalla rete : Orlando attacca

Globalist.it

Il ministro del Lavoro, Andreaha risposto in modo netto in merito alle richieste della Lega affinché cambino le regole del green pass nei luoghi di lavoro. "Non dobbiamo affidare questa discussione alla discrezionalità ..."Quello che è successo ieri è un fatto grave", ha sottolineato, che a La Spezia è intervenuto anche al presidio organizzato davanti alla sede della Cgil. "Chiil sindacato mette in ...Centinaia di persone, di certo più di 500, hanno partecipato questa mattina al presidio a Genova davanti alla sede della Cgil in via San Giovanni D'Acri a Cornigliano. (ANSA) ...ROMA – Tutte le sedi della Cgil aperte e un presidio antifascista davanti alla sede nazionale, “la casa delle lavoratrici e dei lavoratori”. “Dopo gli attacchi di ieri alla democrazia e a tutto il mon ...