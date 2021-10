No Green pass Roma, assalto al Policlinico Umberto I nella notte: 4 feriti (tra cui un'infermiera). Caos dopo il rifiuto del tampone (Di domenica 10 ottobre 2021) I vertici del movimento di Forza Nuova azzerati con una serie di arresti, ma anche seicento 'cani sciolti' identificati e l'incessante controllo di ore di video di scontri... Leggi su ilmattino (Di domenica 10 ottobre 2021) I vertici del movimento di Forza Nuova azzerati con una serie di arresti, ma anche seicento 'cani sciolti' identificati e l'incessante controllo di ore di video di scontri...

Advertising

Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - lauraboldrini : Gravissimo quanto sta accadendo a Roma. Disordini e violenze intollerabili. Solidarietà alle Forze dell'Ordine e a… - riotta : I guru no green pass tacciono furbi dopo l'attacco di Roma che li vede maestrini, il Fatto liquida le violenze fasc… - largociospe : RT @cris_cersei: Sapete perché media e politici stanno facendo questo casino? Credete che gli freghi qualcosa di green pass e vaccini? No.… - FedericoCaland4 : RT @Smartitina: Il Green pass toglie ai non vaccinati e dà ai vaccinati. Per questo i vaccinati credono che per loro non sia un problema, d… -