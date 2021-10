MILLY CARLUCCI: MOLTI VOGLIONO CHE CAMBI LA GIURIA DI BALLANDO? CONFERMO TUTTI E RILANCIO (Di domenica 10 ottobre 2021) Giù le mani dalla GIURIA di BALLANDO con le Stelle! MILLY CARLUCCI torna a parlare dei giurati dello show del sabato sera di Rai1 in una serie di interviste ai maggiori settimanali e a Domenica In dove ha presentato il cast della nuova edizione, svelato il primo ballerino per una notte, Pippo Baudo, e convinto Mara Venier a ridiscendere in pista. CAMBIare l’infame GIURIA? Li CONFERMO TUTTI! “MOLTI hanno detto: sì, li dovete ammazzare quegli infami, quei cinque terribili giurati! Per accogliere tutto questo grido di dolore che si leva da tutta Italia, noi con gli autori di BALLANDO con le Stelle abbiamo deciso di non CAMBIare la GIURIA. Ritroveremo Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 10 ottobre 2021) Giù le mani dalladicon le Stelle!torna a parlare dei giurati dello show del sabato sera di Rai1 in una serie di interviste ai maggiori settimanali e a Domenica In dove ha presentato il cast della nuova edizione, svelato il primo ballerino per una notte, Pippo Baudo, e convinto Mara Venier a ridiscendere in pista.are l’infame? Li! “hanno detto: sì, li dovete ammazzare quegli infami, quei cinque terribili giurati! Per accogliere tutto questo grido di dolore che si leva da tutta Italia, noi con gli autori dicon le Stelle abbiamo deciso di nonare la. Ritroveremo Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, ...

