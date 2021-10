Lo Scaffold e le impalcature didattiche per migliorare l’apprendimento | dal rapporto 1 | 1 all’inclusione nel gruppo classe

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 10 ottobre 2021) Simile alleutilizzate nella costruzione per supportare i lavoratori mentre lavorano su un compito specifico, lesono strutture di supporto temporanee messe in atto per aiutare gli studenti a svolgere nuovi compiti e concetti che in genere non potrebbero raggiungere da soli, Il piano educativo individualizzato. Progetto di vita, 2009). Una volta che gli studenti sono in grado di completare o padroneggiare l'attività, l'impalcatura viene gradualmente rimossa o svanisce: la responsabilità dell'apprendimento passa dall'insegnante. L'articolo .