Le 3 novità più calde in arrivo con aggiornamento WhatsApp a fine 2021

Leggi su optimagazine

(Di domenica 10 ottobre 2021) Occhio al prossimo. L’app di messaggistica è costantemente aggiornata per riuscire a garantire ai propri utenti un servizio assolutamente top, per questo si studiano sempre diverse funzioni ed a quanto pare ne potrebbero arrivare a breve davvero delle belle. Stando come sempre agli occhi attenti dei colleghi di WABetaInfo, sembra che prossimamentepotrebbe arricchirsi di ulteriori, seppur non è detto che diventino reali. Cosa aspettarsi dal prossimoDunque, tra una fake news e l’altra, come quella di pochi giorni fa, anche unin cantiere autentico. Infatti è all’interno delle varie versioni beta dell’app di ...