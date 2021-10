La sinistra ex-post e neo-comunista ha sempre un bisogno spasmodico di “fascismo” (Di domenica 10 ottobre 2021) Si può sostenere che il vero nodo irrisolto della politica italiana - più che nei folcloristici manipoli di sedicenti fascisti svelati da Formigli via Fanpage - sia da ricercare nell’aver avuto tra i suoi protagonisti il più importante, il più organizzato e il più culturalmente attrezzato partito comunista del mondo libero? L’interrogativo è per molti sicuramente scomodo, ma forse dovremmo cominciare a porcelo se è vero, come scrive anche Mattia Feltri, che l’etichetta di fascista circola da troppo tempo e che nel corso dei decenni se la sono ritrovata appiccicata addosso anche statisti del calibro di Fanfani («fanfascista fanfagotto e faffanculo», ritmavano i cortei degli anni ’70) e Craxi, oltre che leader politici come Berlusconi e Salvini. Lasciamo per comodità fuori albo Almirante, Fini e Giorgia Meloni, la cui adesione al fascismo era (ed è) ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Si può sostenere che il vero nodo irrisolto della politica italiana - più che nei folcloristici manipoli di sedicenti fascisti svelati da Formigli via Fanpage - sia da ricercare nell’aver avuto tra i suoi protagonisti il più importante, il più organizzato e il più culturalmente attrezzato partitodel mondo libero? L’interrogativo è per molti sicuramente scomodo, ma forse dovremmo cominciare a porcelo se è vero, come scrive anche Mattia Feltri, che l’etichetta di fascista circola da troppo tempo e che nel corso dei decenni se la sono ritrovata appiccicata addosso anche statisti del calibro di Fanfani («fanfascista fanfagotto e faffanculo», ritmavano i cortei degli anni ’70) e Craxi, oltre che leader politici come Berlusconi e Salvini. Lasciamo per comodità fuori albo Almirante, Fini e Giorgia Meloni, la cui adesione alera (ed è) ...

