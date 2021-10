Inter, colpo Gabriel Jesus: il retroscena dell’agente (Di domenica 10 ottobre 2021) L’agente Giovanni Branchini, è Intervenuto come ospite sul palco del Festival dello Sport. L’uomo ha raccontato un clamoroso retroscena di mercato riguardante l’Inter e Gabriel Jesus! Queste di Branchini: “I neroazzurri volevano comprare Gabriel Jesus quando era al Palmeiras e l’hanno trattato. Adesso è al Manchester City e non penso sia sul mercato. Attualmente i costi di gestione del brasiliano sono molto elevati, penso sia inavvicinabile per i club italiani“. Inter Gabriel Jesus Nello stesso periodo in Brasile si parlava bene di due futuri talenti, Gabriel Jesus e Gabriel Barbosa, conosciuto come Gabi gol. La dirigenza neroazzurra scelse di puntare ... Leggi su rompipallone (Di domenica 10 ottobre 2021) L’agente Giovanni Branchini, èvenuto come ospite sul palco del Festival dello Sport. L’uomo ha raccontato un clamorosodi mercato riguardante l’! Queste di Branchini: “I neroazzurri volevano comprarequando era al Palmeiras e l’hanno trattato. Adesso è al Manchester City e non penso sia sul mercato. Attualmente i costi di gestione del brasiliano sono molto elevati, penso sia inavvicinabile per i club italiani“.Nello stesso periodo in Brasile si parlava bene di due futuri talenti,Barbosa, conosciuto come Gabi gol. La dirigenza neroazzurra scelse di puntare ...

