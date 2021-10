I Me contro te si sposano (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo aver inaugurato un canale Youtube che è al quinto posto per numero di iscritti in Italia e aver conquistato il box-office per ben due volte, battendo il record di biglietti staccati anche in una fase così delicata come quella post-pandemia, i Me contro Te sono pronti a dirsi sì. In un commovente video pubblicato sul loro seguitissimo canale, infatti, Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) decidono di condividere con i fan il momento che ha portato Luì, 25 anni, a chiedere a Sofì, 21, di sposarlo. https://www.youtube.com/watch?v=GRLRDRyPaHg Leggi su vanityfair (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo aver inaugurato un canale Youtube che è al quinto posto per numero di iscritti in Italia e aver conquistato il box-office per ben due volte, battendo il record di biglietti staccati anche in una fase così delicata come quella post-pandemia, i Me contro Te sono pronti a dirsi sì. In un commovente video pubblicato sul loro seguitissimo canale, infatti, Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) decidono di condividere con i fan il momento che ha portato Luì, 25 anni, a chiedere a Sofì, 21, di sposarlo. https://www.youtube.com/watch?v=GRLRDRyPaHg

Advertising

gc1640 : RT @karevismysun: Ma in che senso i me contro te si sposano? Non stavano facendo slime su YouTube? - prezzemolinoo : RT @crocinoo: perché si chiamano Me contro Te se poi si sposano - babaswing : ma i me contro te che si sposano è tipo un fidanzamento stile shawn mendes e camila cabello? - 4yourLov3 : RT @fvnzioniamo: l’annuncio dei me contro te che si sposano con il video della proposta recitatissima sto crepando - totallypetsch : RT @missiteveryday: se i me contro te si sposano davvero, sono molto cringiata dal fatto che abbiano monetizzato anche la loro proposta di… -