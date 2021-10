I fascisti non esistono, la pandemia nemmeno, la Terra è piatta e la democrazia si difende da sola (Di domenica 10 ottobre 2021) I fascisti sono sempre quelli che non esistono.Quelli che nessuno vede, nessuno sente, nessuno riconosce.Il saluto romano? Goliardia. L’appello ai camerati, i brindisi, le teste del duce? Folklore.nemmeno la parola, “fascisti”, si pronuncia con tanta facilità (Giorgia Meloni è riuscita ad articolarla dopo giorni dall’inizio dell’affaire Fanpage): meglio un aggettivo passepartout, “nostalgici” – che suona così languido e inoffensivo, nemmeno fosse un tango al crepuscolo, e mette l’accento su una cosa nobile e in fondo sentimentale e un po’ contemplativa, come è la nostalgia, che pare l’esatto opposto della violenza. E le prese di distanza, quando avvengono, sono sempre piene di distinguo, di fatica lessicale, di esibizioni di voltafrittatismo: “fascisti sarete voi, che chiamate ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Isono sempre quelli che non.Quelli che nessuno vede, nessuno sente, nessuno riconosce.Il saluto romano? Goliardia. L’appello ai camerati, i brindisi, le teste del duce? Folklore.la parola, “”, si pronuncia con tanta facilità (Giorgia Meloni è riuscita ad articolarla dopo giorni dall’inizio dell’affaire Fanpage): meglio un aggettivo passepartout, “nostalgici” – che suona così languido e inoffensivo,fosse un tango al crepuscolo, e mette l’accento su una cosa nobile e in fondo sentimentale e un po’ contemplativa, come è la nostalgia, che pare l’esatto opposto della violenza. E le prese di distanza, quando avvengono, sono sempre piene di distinguo, di fatica lessicale, di esibizioni di voltafrittatismo: “sarete voi, che chiamate ...

Advertising

BentivogliMarco : Come si puó consentire ad un corteo di partire da #piazzadelpopolo e arrivare alla sede della #Cgil? Non basta d… - VittorioSgarbi : Non si può liquidare, come stanno facendo certi giornali, una manifestazione di 10 mila liberi cittadini in un “rad… - BentivogliMarco : 2 tratti inconfondibili: - in tanti contro due poliziotti - assaltano le sedi sindacali sono i fascisti. e non… - falce_e : RT @the_highsparrow: Come stigmatizzare i fascisti se i fascisti non esistono? Semplice, non li stigmatizzi. - BomprezziMarco : RT @elevisconti: Cacciari, Agamben e Barbero non hanno incitato alla violenza, né commesso reati, né sono responsabili delle azioni dei #fa… -