Guerriglia a Roma dei no vax, superato il livello di guardia (Di domenica 10 ottobre 2021) Per una giornata Roma, la capitale d'Italia, è stata ostaggio di poche centinaia di violenti che sono riusciti ad aggregare migliaia di persone. La risposta delle forze dell'ordine è apparsa inadeguata, debole rispetto alla minaccia

