Faida tra toghe in Procura a Milano. Davigo, Storari & C. verso il processo. Indagini chiuse a Brescia sui verbali di Amara. Chiesta l’archiviazione solo per il procuratore Greco (Di domenica 10 ottobre 2021) Sulla stagione dei veleni alla Procura di Milano si profila un processo. Gli inquirenti di Brescia, competenti a indagare sui magistrati milanesi, hanno chiuso le Indagini preliminari e si preparano così a chiedere il rinvio a giudizio dei colleghi Piercamillo Davigo, Paolo Storari, Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, mentre hanno chiesto al gip l’archiviazione dell’indagine per il Procuratore milanese Francesco Greco. LO SCENARIO. Secondo la Procura di Brescia non ha commesso alcun reato il Procuratore Greco nella gestione delle Indagini sulla cosiddetta “Loggia Ungheria” (leggi l’articolo), la presunta loggia massonica al centro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 10 ottobre 2021) Sulla stagione dei veleni alladisi profila un. Gli inquirenti di, competenti a indagare sui magistrati milanesi, hanno chiuso lepreliminari e si preparano così a chiedere il rinvio a giudizio dei colleghi Piercamillo, Paolo, Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, mentre hanno chiesto al gipdell’indagine per iltore milanese Francesco. LO SCENARIO. Secondo ladinon ha commesso alcun reato iltorenella gestione dellesulla cosiddetta “Loggia Ungheria” (leggi l’articolo), la presunta loggia massonica al centro ...

