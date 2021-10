Equitazione nel Catanese, termina la Coppa degli assi. Vince Francesco Franco (Di domenica 10 ottobre 2021) Al termine delle tre giornate di gara si tirano le somme della 36esima edizione della Coppa degli assi che, dopo dieci anni, ritorna in Sicilia in veste internazionale al Centro Equestre del ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 10 ottobre 2021) Al termine delle tre giornate di gara si tirano le somme della 36esima edizione dellache, dopo dieci anni, ritorna in Sicilia in veste internazionale al Centro Equestre del ...

Advertising

ElenaEAlbertini : RT @AranciaRossa_IG: #Ambelia (Militello Val di Catania), per la due giorni della 36° coppa Assi di equitazione La manifestazione sportiva… - BELLASICILIAN12 : RT @AranciaRossa_IG: #Ambelia (Militello Val di Catania), per la due giorni della 36° coppa Assi di equitazione La manifestazione sportiva… - vesproericino : RT @AranciaRossa_IG: #Ambelia (Militello Val di Catania), per la due giorni della 36° coppa Assi di equitazione La manifestazione sportiva… - AranciaRossa_IG : #Ambelia (Militello Val di Catania), per la due giorni della 36° coppa Assi di equitazione La manifestazione sporti… - occhio_notizie : La sentenza è stata pronunciata nel tardo pomeriggio al termine di una lunga camera di consiglio -